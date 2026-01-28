19 sièges pour le BR contre 17 à l’UP-R à Banikoara

Dans les dix arrondissements de la commune de Banikoara, le Bloc Républicain (BR) l’emporte d’une courte tête face à l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), selon les résultats définitifs des élections communales publiés par la Commission Elecotorale Nationale Autonome (CENA).

Avec 19 sièges contre 17, le parti au cheval blanc s’offre une majorité qui pourrait peser lors de l’élection du prochain maire de Banikoara.

L’UP-R devance légèrement le BR dans l’arrondissement central avec 3 sièges contre 2. Le baobab fait le même exploit à Goumori (3) ; Sompérékou (2) et à Ounet (2) contre 1 pour le cheval.

A Founougo, le BR réalise un score de force : 4 sièges contre seulement 2 pour l’UP-R.

Cette domination s’est propagée à Kokey ; Toura ; Gomparou ou le BR remporte 2 sièges contre 1 pour l’UP-R dans chacun de ces arrondissements.

