Évènement international à Lagos (Nigéria)

19 créateurs béninois au Forum Création Africa le 16 octobre

La France connecte les talents créatifs africains avec les investisseurs




Du 16 au 18 octobre 2025, Lagos (Nigéria) accueillera la seconde édition du Forum Création Africa. Le Bénin y sera fortement représenté avec une délégation de 19 jeunes créateurs issus de divers secteurs des industries culturelles et créatives. En prélude à l’évènement, une conférence de presse a été organisée ce mercredi 8 octobre à l’Institut Français du Bénin, en présence de Nadège Chouat, ambassadrice de France au Bénin.

Porté par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et organisé par la Maison des Mondes Africains, le Forum Création Africa, édition 2025 annonce les couleurs. Après le succès de la première édition à Paris en 2023, Forum Création Africa s’installe à Lagos du 16 au 18 octobre. Selon l’Ambassadrice de France au Bénin Nadège Chouat, cet événement continental vise à connecter les talents créatifs africains notamment dans les secteurs du jeu vidéo, de l’animation, de la réalité virtuelle, de la culture numérique avec des investisseurs, entreprises et institutions françaises et européennes. Cette année, Forum Création Africa sera enrichi de nouveaux axes dédiés à l’innovation digitale dans l’industrie de la mode, au sound design et aux effets spéciaux.

« La délégation béninoise va être très importante par rapport aux autres pays. Ce n’est pas que parce que le Bénin est limitrophe du Nigéria. Il se trouve qu’ici au Bénin, il y a aussi un écosystème dans la filière des Industrie Culturelles Créatives qui est très en croissance », a soutenu Nadège Chouat.

Une belle opportunité pour les créateurs béninois

Lancé à l’initiative du président Emmanuel Macron, Création Africa est né d’un constat simple : les jeunes créateurs africains regorgent de talents et d’idées, mais peinent à passer à l’échelle faute de financements, de visibilité ou de connexions internationales. La première édition à Paris, a rassemblé plus de 600 invités dont près de 400 venant d’Afrique.

La délégation béninoise qui s’envolera pour Lagos est constituée d’artistes, de créateurs et d’entrepreneurs des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Pour Ineck Houngbédji, productrice et scénariste, ce forum représente une opportunité de partage et de consolidation des collaborations. « C’est l’occasion d’élargir mon réseau, de trouver des coproducteurs potentiels pour ma série (…) et surtout de rencontrer des créatifs africains, français, européens qui partagent quand même cette même passion », a-t-elle confié.
Médard Djékété, président de la Fédération Béninoise des Sport Électroniques, voit dans ce forum une plateforme idéale pour consolider l’écosystème de l’e-sport au Bénin.

« Ma première participation à Création Africa m’a permis de passer d’une simple association à une fédération, grâce au réseau et aux appuis obtenus », rappelle-t-il. À l’en croire l’édition 2025 est une occasion de renforcer les liens culturels à travers le jeu vidéo, un domaine qu’il juge naturellement inclusif et universel. Il espère y nouer des partenariats pour l’organisation de compétitions intercontinentales, et promouvoir l’idée d’une diplomatie culturelle portée par les écrans et les manettes.

Ce Forum Création Africa permettra aussi à l’illustrateur et animateur 2D Gilchrist Domingo d’élargir son réseau. « C’est une immense opportunité pour nous. Cela va nous permettre de faire du networking, de rencontrer des partenaires et producteurs potentiels », confie-t-il.

Le Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Bénin et Directeur de l’institut français Lionel Briand n’a pas manqué de saluer le talent des créateurs béninois.

Un partenariat Afrique-France renouvelé

La France a renforcé sa diplomatie culturelle, économique, universitaire ou encore sportive sur le continent africain. Les liens avec les sociétés civiles se sont renforcés avec la création des Fonds Équipe France pour la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération. La formation professionnelle, les industries culturelles créatives, le sport, l’entreprenariat, l’innovation (où l’impact est le plus fort pour les jeunesses africaines) sont des domaines prioritaires dans la politique de coopération de la France. Depuis la restitution des trésors royaux d’Abomey en 2021, la culture est devenue un axe prioritaire de la coopération franco-béninoise.

Akpédjé Ayosso

8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




