19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026

Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE) disposera en 2026 d’un budget de 19,560 milliards de francs CFA, contre 20,448 milliards FCFA en 2025, soit une baisse de 4,34 % liée principalement à la diminution des ressources extérieures.

En 2026, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE) entend poursuivre ses principaux programmes visant à accroître la productivité, soutenir les PME et l’artisanat, promouvoir l’emploi et améliorer les conditions de vie des populations. Le budget s’établit à 19,560 milliards de francs CFA.

La répartition budgétaire est la suivante : Emploi : 9,073 milliards FCFA (46,39%), Soutien aux PME : 5,487 milliards FCFA (28,05%), Artisanat : 2,977 milliards FCFA (15,22%), et Pilotage et soutien aux services : 2,022 milliards FCFA (10,34%).

Parmi les actions phares prévues, le ministère prévoit la poursuite du guichet unique, développement de mécanismes de financement adaptés, accompagnement à la formalisation des entreprises informelles et mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat au Bénin (PAEB), ciblant 500 entreprises sur 2023-2027.

Il est prévu en ce qui concerne l’emploi, l’opérationnalisation du guichet unique de promotion de l’emploi, mise en œuvre des projets ProDIJ, PSIE, TAI, et renforcement de la territorialisation de la promotion de l’emploi via les Comités Locaux pour l’Insertion et le Développement Économique (CLIDE) et les Unités Locales de Promotion de l’Emploi (ULPE) dans les 77 communes du pays.

Dans le secteur de l’artisanat, le ministère prévoit la professionnalisation et modernisation du secteur, le soutien aux initiatives privées, participation aux foires et salons nationaux et internationaux, ainsi que formation continue des artisans.

Le ministère affirme que cette enveloppe budgétaire permettra de consolider les acquis, stimuler l’entrepreneuriat et favoriser la création d’emplois décents, en cohérence avec la politique nationale de développement économique et social.

