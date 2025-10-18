19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI

Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà délivrés par la direction Générale des Impôts dans le cadre des élections générales prévues en 2026.

La direction générale des Impôts poursuit la délivrance des quitus fiscaux. Selon la DGI, 19 402 quitus fiscaux ont été déjà délivrés. Le taux de retrait, annonce la même source est de 59,47%.

La Direction prie tous les demandeurs ayant reçu le message les invitant au retrait, de bien vouloir se rendre dans les locaux de la Direction Générale des Impôts (DCI) à Cotonou afin de rentrer en possession de leur document. Des dispositions sont prises sur place pour faciliter le retrait des quitus fiscaux. Les locaux de la DGI sont ouverts ce samedi 18 octobre 2025, de 9 heures à 12 heures.

Les demandeurs, dans l’attente de recevoir le message de retrait, ont également la possibilité de vérifier le statut de leur demande de quitus fiscal sur la plateforme quitus.impots.bj en renseignant leur numéro de demande dans le champ « SUIVRE MA DEMANDE ».

A.A.A

18 octobre 2025 par ,