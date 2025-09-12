dimanche, 14 septembre 2025 -

Présidentielle 2026 au Bénin

183 formulaires de parrainage déjà retirés

La clôture prévue ce vendredi




À la veille de la date butoir, 183 formulaires de parrainage ont déjà été retirés auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), dans le cadre de l’élection présidentielle prévue en 2026. Sur les 186 élus attendus, seuls 03 maires manquent encore à l’appel.

Depuis l’ouverture du processus de retrait des formulaires de parrainage à la présidentielle de 2026, les 109 députés ont tous accompli la démarche.

Du côté des maires, 74 sur 77 ont déjà fait le déplacement à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Le retrait des formulaires prend fin ce vendredi 12 septembre à minuit. Le formulaire de parrainage est indispensable pour toute candidature à la magistrature suprême. Sa non-obtention dans les délais exclut de facto tout parrainage de candidat par l’élu concerné.

Soutiens affichés à Romuald Wadagni

Lors de leur passage à la Cena, ce jeudi 11 septembre, plusieurs élus ont tenu à saluer le bon déroulement du processus et affiché leur soutien politique. Le député Robert Gbian a évoqué un processus « professionnel » et confirmé son appui au ministre d’État Romuald Wadagni, candidat du Bloc Républicain.

Le maire de Parakou, Inoussa Chabi Zimé, a exprimé sa satisfaction, mettant en avant les progrès de la Céna en matière d’organisation.

Même son de cloche chez le maire de Bassila, Filikibirou Tassou Zakari, qui a qualifié son retrait de formulaire de « geste de joie », en réaffirmant sa fidélité à son parti et son soutien à Wadagni.

Du côté de l’Union progressiste le Renouveau, le maire de Dassa-Zoumè, Oscar Minankpon Djigbenoude, a parlé d’un « sentiment d’accomplissement » et salué la discipline instaurée dans le processus.
M. M. 

12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




