1804 boules de cannabis araisonnées sur les côtes béninoises

Le Service Régional de lutte contre la Fraude Atlantique-Littoral a arraisonné, mardi 10 octobre 2023, une barque contenant 1804 boules de cannabis.

931,600Kg. C’est le poids total des 1804 boules de cannabis saisies à bord d’une barque motorisée sur les côtes béninoises.

L’opération a été menée le mardi 10 Octobre 2023 entre 11h et 20h à la suite de renseignements par les dounaniers du Service Régional de lutte contre la Fraude Atlantique-Littoral.

L’embarcation suspecte a été découverte par les douaniers appuyés de quelques militaires.

A la vue de l’équipe, les trafiquants ont pris la fuite en direction du Nigéria. Une course poursuite s’est engagée. Mais perdant de la vitesse, les occupants se sont jetés à la mer.

Le conducteur de la barque a tenté de renverser le chargement. Celui-ci a tenté désespérément de détacher le moteur hors-bord avant de se jeter lui aussi à la mer.

Les Agents ont alors pris possession du chargement et ont ramené la barque au poste du service Régional de Lutte Contre la Fraude de l’Atlantique et du Littoral près de la lagune de Cotonou. Sur les lieux, l’écor de la barque a été fait en présence du Commissaire de XWLACODJI, le Commissaire de première classe Cossi Edmond LATOUNDJI et d’un officier de Police Judiciaire.

La barque suspecte contenait vingt-deux (22) sacs de cannabis.

Lesdits sacs ont été transmis à l’OCERTID qui, après analyse, a confirmé qu’il s’agissait bien de cannabis soit mille huit cent quatre (1804) boules d’un poids total de 931, 600kg.

Des enquêtes ont été ouvertes pour démanteler la bande de dealers.

