180,7 millions $ de la Banque Mondiale pour forêts et foncier au Bénin

Le Bénin bénéficie de deux financements importants de la Banque Mondiale. Les financements d’un montant total de 180,7 millions de dollars ont été approuvés le 30 avril 2025. Ces fonds visent à améliorer la gestion foncière et à renforcer la gestion durable des forêts au Bénin.

Le premier financement de 100 millions de dollars soutient le programme Terra Benin. Ce programme vise à simplifier et accélérer l’enregistrement foncier dans 14 municipalités, couvrant 124 arrondissements dans 11 départements. L’objectif est de cartographier environ 1,5 million de parcelles et d’enregistrer 1 million de droits fonciers grâce à des technologies innovantes. Ce programme permettra également de garantir un accès sécurisé aux documents fonciers, un élément clé pour le développement économique, notamment dans le secteur agricole.

Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Togo, souligne que « Ce programme transformateur peut être répliqué dans d’autres pays ». A l’en croire, l’accès aux documents fonciers officiels est essentiel pour le développement de toute nation.

80,7 millions de dollars pour les forêts classées

Le deuxième financement de 80,7 millions de dollars soutient la phase 2 du projet forêts classées. Ce projet vise à renforcer la gestion durable des forêts au Bénin, avec des actions concrètes de reboisement et d’agroforesterie. Après avoir planté 26 000 ha lors de la première phase, la deuxième phase ajoutera 20 000 ha de reboisement dans des zones dégradées.

Ce projet contribue à la réduction de la déforestation, à l’amélioration de la séquestration du carbone et à la création de nouvelles opportunités économiques pour les communautés locales grâce à la production de bois d’œuvre et de bois énergie. Nestor Coffi, responsable des opérations pour le Bénin, précise : « Ce projet soutient le développement économique tout en préservant l’environnement. Il offre des revenus aux communautés par le biais de l’agroforesterie et du reboisement ».

La première phase du projet a déjà montré des résultats impressionnants : 26 000 ha de plantations ont été établies et 3 millions de tonnes de CO2 ont été séquestrées. Plus de 50 000 personnes, dont 32% de femmes, ont bénéficié d’un meilleur accès aux revenus grâce aux activités de reboisement et de valorisation des produits forestiers.

M. M.

2 mai 2025 par