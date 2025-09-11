18 personnes arrêtées pour avoir fait leurs besoins en pleine rue

Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre 2025 à Cotonou, pour avoir fait leurs besoins sur la voie publique. L’opération a été menée par le commissariat du 5ᵉ arrondissement.

La police a déployé une équipe spéciale sur plusieurs grandes artères de Cotonou dans le cadre de la lutte contre les déjections sur la voie publique. Ces comportements constituent un trouble à “l’ordre public esthétique” et nuisent à l’hygiène urbaine, selon la Police.

Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre 2025, à la suite d’une descente sur le boulevard des Armées, l’avenue Steinmetz et la voie pavée de l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo.

Les interpellés ont été transférés à la Brigade de Protection du Littoral et de la Lutte contre la Pollution (BPLP).

De sources policières, cette opération marque le lancement d’une campagne de lutte contre l’insalubrité et l’incivisme dans les grandes agglomérations. La surveillance des espaces publics sera renforcée dans les prochains jours.

M. M.

11 septembre 2025 par ,