Espaces marchands au Bénin

18 marchés inaugurés, plus de 17000 espaces marchands installés




Le Bénin poursuit sa transformation commerciale. Dix-huit marchés modernes ont été livrés entre juin 2024 et novembre 2025. L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) parle d’un « déploiement inédit ».

Parti du marché Cadjèhoun, inauguré le 15 juin 2024 et du dernier ouvert le 29 novembre 2025, 18 marchés ont été ouverts en moins de 2 ans au Bénin. Ce qui revient à 17 249 espaces marchands créés en 17 mois. Du jamais-vu, selon l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM).

Plus de 13 790 étalages (étals primaires) modernes ont été installés pour les commerçantes et commeçants. « L’objectif, c’est d’offrir des lieux de travail dignes et sûrs », affirme une source proche de l’ANaGeM.

Des marchés urbains en première ligne

13 marchés ont été construits dans les grandes villes. Ils regroupent 7 348 espaces marchands.
Parmi eux, Cadjèhoun, Mènontin, Ganhi ou encore Wologuèdè. Ces infrastructures changent le visage du Grand Nokoué et améliorent la circulation commerciale. Le marché Houndjro, inauguré fin novembre, vient renforcer cette dynamique.

5 marchés régionaux pour soutenir les territoires

L’État a aussi investi dans 5 grands marchés régionaux. Ces derniers totalisent 9.901 espaces marchands. Il s’agit des marchés Glazoué (28 août 2024), Azové (24 août 2024) ou Natitingou (22 décembre 2024) qui ont permis de dynamiser les filières locales, notamment l’agroalimentaire.

La modernisation ne concerne pas uniquement les bâtiments. Le Bénin compte désormais 328 poissonneries modernes, 452 boucheries, plus de 1 306 boutiques et près de 1.100 hangars et magasins. Ces aménagements renforcent l’hygiène, l’organisation et la sécurité dans les marchés. « Les vendeurs travaillent enfin dans de bonnes conditions », confie une commerçante de Ganhi. Beaucoup espèrent une hausse durable de leurs revenus.

La transformation continue

Les marchés de PK3 (Akpakpa, Cotonou) et Cococodji (Godomey, Abomey-Calavi) seront ouverts avant la fin décembre 2025. L’une des opérations les plus attendues reste le déménagement du marché Dantokpa, prévu du 5 au 15 janvier 2026. Le Pôle commercial Général Mathieu Kérékou (GMK), situé près du stade de l’Amitié de Cotonou, sera l’un des points stratégiques. Il regroupera quatre filières majeures : le textile, la maroquinerie, la cosmétique et la bijouterie.
Le marché de gros à Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi est le second pôle commercial.

M. M.

2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




