18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères

Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à 18,259 milliards de FCFA, contre 20,460 milliards en 2025, soit une baisse de 10,76 %.

Les crédits alloués au Ministère des Affaires étrangères pour 2026 se répartissent en 16,1 milliards FCFA pour le fonctionnement et 2,15 milliards FCFA pour les dépenses d’investissement. D’un montant total de 8,259 milliards de FCFA, ce budget est en baisse de 10,76 % comparativement à 2025.

Malgré ce recul, le ministère assure qu’il pourra poursuivre plusieurs chantiers prioritaires : mobilisation de ressources pour le PAG 2021-2026, opérationnalisation du projet e-Hadj, promotion de l’initiative Free Visa pour renforcer l’attractivité du pays, et amélioration du passeport béninois, avec l’ambition d’en faire le plus performant de la CEDEAO.

La diplomatie économique reste également au centre des priorités, avec la diversification des partenariats internationaux et la poursuite de la digitalisation de l’administration diplomatique.

Pour l’organisation du Hadj 2026, l’État maintient sa subvention globale de 369,6 millions FCFA, soit 168 007 FCFA par pèlerin. Le coût de participation reste fixé à 3,6 millions FCFA.

Les autorités annoncent la reconduction des commodités offertes en 2025, ainsi que de nouvelles dispositions destinées à améliorer les conditions du pèlerinage et à renforcer l’efficacité de l’encadrement grâce notamment au projet numérique e-Hadj.

M. M.

27 novembre 2025 par ,