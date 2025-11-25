175 milliards FCFA pour l’Énergie et l’Eau en 2026

Le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines disposera en 2026 d’un budget de 175,27 milliards de FCFA, en recul de 13,72 % par rapport à l’enveloppe de 203,14 milliards votée en 2025, selon les données officielles. Malgré cette contraction, les investissements restent largement dominants, avec près de 98 % des crédits orientés vers les projets structurants.

L’énergie et l’eau concentrent les plus gros financements du budget 2026 du ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines. Le Programme Énergie recevra 59,37 milliards de FCFA pour améliorer la couverture électrique nationale et renforcer l’électrification, tandis que 108,43 milliards seront consacrés à l’eau potable, avec des objectifs ambitieux de desserte en milieu urbain et rural à l’horizon 2026. Les mines bénéficient de 2,19 milliards, destinés à stimuler les recettes extractives, et 5,28 milliards iront au pilotage et au soutien administratif.

L’année 2026 verra le démarrage des travaux préparatoires de deux nouvelles centrales électriques, l’une à Maria-Gléta (42 MW), l’autre à la GDIZ (148 à 225 MW). Le gouvernement poursuivra aussi l’implantation de centrales solaires dans plusieurs villes du pays, ainsi que le renforcement du réseau électrique.

Dans le domaine de l’hydraulique, il est prévu la réalisation de nouveaux forages, l’achèvement d’infrastructures dans les zones de socle, la mise en service du système d’alimentation en eau potable d’Akpakpa, de dizaines d’unités villageoises et de quatre barrages multifonctions dans le Nord.

Le ministère entend également accélérer les activités d’exploration pétrolière sur le champ de Sèmè et le Bloc 1, et prévoit la construction de deux laboratoires stratégiques : l’un dédié au contrôle de la qualité des produits pétroliers, l’autre à l’analyse des ressources minérales.

