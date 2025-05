172 postes dont 9 aux handicapés ouverts au Ministère des Finances

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique annonce le recrutement de vingt-cinq (25) élèves contrôleurs budgétaires dont une personne en situation de handicap ; onze (11) élèves fonctionnaires de l’Etat et cent trente-six (136) fonctionnaires de l’Etat dont huit personnes en situation de handicap. Le concours direct et/ou externe de recrutement de 172 fonctionnaires de l’Etat sera organisé les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025 au profit du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Voici les conditions et modalités...

20 mai 2025 par ,