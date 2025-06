172 agents de l’Etat dont 9 handicapés à recruter au MEF

Le ministère du travail et de la fonction publique organise les samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025, un concours direct et/ou externes de recrutement de 172 fonctionnaires de l’Etat dont 9 personnes en situation de handicap au profit du ministère de l’économie et des finances.

Dans le cadre de ce concours qui vise à renforcer les capacités du ministère de l’économie et des finances, il sera procédé au recrutement de 25 élèves contrôleurs budgétaires dont 01 personne en situation de handicap ; et 11 élèves fonctionnaires de l’Etat et 136 fonctionnaires de l’Etat dont 08 personnes en situation de handicap.

Le communiqué du ministère du travail

