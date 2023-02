1701 jeunes recrues présentés au drapeau national

Après plusieurs mois de formation au Centre de Formation Militaire de Bembèrèkè (CFMB), 1701 jeunes recrues des forces de défense et de sécurité ont été présentés au drapeau vendredi 24 février 2023. La cérémonie marquée par le port de fourragères a été présidée par le ministre de la défense nationale, et son collègue en charge de l’intérieur et de la sécurité publique, entourés du haut commandement militaire.

Les nouvelles recrues de l’armée béninoise ont été présentées au drapeau vendredi 24 février 2023. Sur un total de 1701, on dénombre parmi eux, 1300 recrues élèves agents de Police, 301 recrues militaires et 100 recrues élèves Garde forestiers. Au cours de la cérémonie de présentation de drapeau, ces jeunes gens et jeunes filles qui font leur entrée dans ces différents corps des forces de défense et de sécurité ont également porté leurs fourragères.

« Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devez désormais servir jusqu’au sacrifice suprême. Il exige de vous en permanence, un sens aiguë de discipline, de courage et d’honneur » a laissé entendre déclaré Fortunet Alain NOUATIN.

Les nouveaux hommes en uniforme selon un communiqué du gouvernement, ont été outillés au cours de la formation, dans divers domaines tels que l’art militaire, la culture militaire, le règlement militaire, la topographie, le combat, l’armement, l’instruction sur le tir au combat, le sauvetage, le droit militaire ...etc. Ils ont également subi une marche d’endurance de 120 km pour l’évaluation de leur capacité physique et mentale.

F. A. A.

26 février 2023 par ,