170 millions d’euros pour moderniser le réseau électrique de 3 départements

La Direction générale du financement du développement a servi de cadre, jeudi 5 juin 2025, à une rencontre entre la Délégation de l’Union européenne et des responsables de l’Agence française de développement (AFD), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission conjointe de préparation du Projet de modernisation et d’électrification des départements du Mono, Couffo et Borgou.

D’un montant estimé à 170 millions d’euros (plus de 111 milliards FCFA), le projet sera financé par des prêts de l’Agence française de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque européenne d’investissement soutenus par une subvention de l’Union européenne, dans une approche « Global Gateway et Equipe Europe affirmée ». L’initiative selon une publication de l’Union européenne, permettra de connecter au moins 70 000 ménages.

Avant la rencontre à la Direction générale du financement du développement, la mission a effectué une visite dans les départements du Mono et du Couffo les 3 et 4 juin 2025, en présence de la Directrice régionale et des agents du siège de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), la BERD, la BEI, l’AFD et la Délégation de l’Union européenne.

