17 présumés cybercriminels déposés en prison

Des cybercriminels derrière les barreaux. Au nombre de 17, ils ont été interpellés lors des opérations menées par les éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), et présentés vendredi 25 août dernier à la CRIET. Ces gaymens comme on les appelle, sont poursuivis pour des faits d’escroquerie en ligne, arnaque, et autres infractions.

Après cette audition, la juridiction spéciale a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Ils seront jugés très prochainement.

27 août 2023