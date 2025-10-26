dimanche, 26 octobre 2025 -

Lutte contre l’insécurité à Parakou

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes




Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste opération policière a permis d’interpeller 17 individus dont 7 femmes à Parakou. Ils sont suspectés des faits présumés de proxénétisme, de complicité et détention d’armes blanches.

A Parakou comme dans tout le département du Borgou, la Police républicaine réaffirme sa détermination à lutter contre le proxénétisme et la toxicomanie. Ces maisons closes, souvent considérées comme des lieux de commercialisation de produits psychotropes ont reçu la visite des hommes en uniforme dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025. Une vaste opération menée dans les quartiers Gaah, Kpébié et Titirou, dans le 1er arrondissement, a permis d’interpeller 17 suspects dont 07 femmes. Parmi les mis en cause, figure un récidiviste notoire recherché pour des cas de vols et de cambriolages dans la ville.
Au cours de l’opération ayant conduit à leur interpellation, 10 motocyclettes d’origine douteuse ont été saisies par les forces de l’ordre.
Dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme et la toxicomanie, des propriétaires et promoteurs qui tirent profit de cette activité illicite ont été interpellés et déférés devant la justice. Malgré les arrestations successives, certaines personnes continuent de multiplier ces maisons de tolérance.
La Police, réitérant son engagement à les poursuivre, les a invités à une cessation immédiate d’activité.

F. A. A.

26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




