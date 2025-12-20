17 kg de chanvre indien et 3 motos saisis

Le commissariat de Pahou a démantelé deux ghettos, jeudi 18 décembre 2025, à Adjarra Adovié.

La police a découvert 31 plaquettes et 120 boulettes de chanvre indien, pour un poids total de 17 kilogrammes. C’est lors du démantèlement de deux ghettos, jeudi 18 décembre 2025 à Adjarra Adovié dans l’arrondissement de Pahou.

L’opération a permis l’interpellation de trois individus.

En dehors des stupéfiants, les forces de l’ordre ont saisi trois motocyclettes d’origine douteuse et des panneaux solaires.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations "coups de poing". Elle vise à sécuriser les localités de l’arrondissement à l’approche des fêtes de fin d’année.

