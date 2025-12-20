samedi, 20 décembre 2025 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Trafic illicite à Pahou

17 kg de chanvre indien et 3 motos saisis




Le commissariat de Pahou a démantelé deux ghettos, jeudi 18 décembre 2025, à Adjarra Adovié.

La police a découvert 31 plaquettes et 120 boulettes de chanvre indien, pour un poids total de 17 kilogrammes. C’est lors du démantèlement de deux ghettos, jeudi 18 décembre 2025 à Adjarra Adovié dans l’arrondissement de Pahou.

L’opération a permis l’interpellation de trois individus.

En dehors des stupéfiants, les forces de l’ordre ont saisi trois motocyclettes d’origine douteuse et des panneaux solaires.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations "coups de poing". Elle vise à sécuriser les localités de l’arrondissement à l’approche des fêtes de fin d’année.
M. M.

20 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




