17 films et séries du Groupe Canal+ sélectionnés

Le Fespaco a dévoilé cette semaine la sélection officielle de sa 27ème édition, se déroulant du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou. Il y a 17 films et séries co-produits, préachetés ou acquis par le Groupe Canal+.

Le Groupe CANAL+ figure dans la sélection officielle de Fespaco. Il s’agit de : 5 longs-métrages, dont 4 co-produits par CANAL+ (Afrique) et 1 préachat CANAL+

Groupe, dans la catégorie « Compétition Officielle, fictions long-métrage »

BAAMUM NAFI de Mamadou Dia (Sénégal),

Co-production CANAL+ (Afrique)

LA NUIT DES ROIS de Philippe Lacôte (Côte d’Ivoire),

Co-production CANAL+ (Afrique) et préachat CANAL+ (France)

LES TROIS LASCARS de Boubacar Diallo (Burkina Faso),

Co-production CANAL+ (Afrique)

LINGUI, LES LIENS SACRES de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad),

Co-production CANAL+ (Afrique) et préachat CANAL+ (France)

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR de Leyla Bouzid (Tunisie),

Préachat Groupe CANAL+

2 séries co-produites par CANAL+ et 2 séries préachetées par A+, dans la catégorie

« Compétition Officielle, séries TV »

HANTES, une série CANAL+ Original, de Gareth Crocker (Afrique du Sud)

MAMI WATA, une série CANAL+ Original, de Samantha Biffot, Olivier Messa et Olivia

Biffot (Gabon)

LA VILLA D’A COTE, de Jacques Gohi Trabi (Côte d’Ivoire),

Préachat A+

MADAME…MONSIEUR, d’Ebenezer Kepombia (Cameroun),

Préachat A+

4 courts-métrages ayant bénéficié du soutien ou achetés par CANAL+ (Afrique) dans la catégorie « Compétition Officielle, courts-métrages fiction et documentaire »

ANONYMES de Fama Reyane Sow (Sénégal),

Préachat

GWAKOULOU de Moïse Togo (Mali),

Achat

NOS VOISINS de Delphine Kaboré (Burkina Faso),

Achat

TABASKI de Laurence Attali (Sénégal),

Achat

1 documentaire dans la catégorie « Compétition Officielle, documentaire long-métrage »

MAKONGO d’Elvis Sabin Ngaïbino (République Centrafricaine)

Achat CANAL+ (Afrique)

Et 2 longs-métrages et 1 documentaire dans la catégorie « Section Parallèle, Panorama » avec :

ALOEVERA de Kofi Peter Sedufia (Ghana)

Co-production CANAL+ (Afrique),

HAINGOSOA d’Edouard Joubeaud (Madagascar),

Achat CANAL+ (Afrique)

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU d’Hania Ben Kaouther (Tunisie),

Préachat Groupe CANAL+

Le film Atlantique, une co-production CANAL+ (Afrique) et un préachat CANAL+ (France), sera projeté en ouverture du FESPACO. Réalisé par Mati Diop, Atlantique a été récompensé du Grand Prix lors de la 72ème Festival de Cannes en 2019. En tant que partenaire historique de la production audiovisuelle africaine, le Groupe CANAL+ se réjouit de cette sélection qui met en lumière des talents de tout le continent.

