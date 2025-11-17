lundi, 17 novembre 2025 -

Commune de Malanville

Des sacs de charbon contenant 150 kg de chanvre indien saisis




Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), Borgou–Alibori, ont intercepté ce dimanche 16 novembre 2025, à Boussoukali, une localité proche de Malanville, 150 kg de cannabis soigneusement dissimulés dans des sacs de charbon.

Le Service régional de lutte contre la fraude Borgou–Alibori maintient la veille en ce qui concerne le trafic de stupéfiants. Ce dimanche 16 novembre 2025 aux environs de 10h, 165 plaquettes de chanvre indien ont été saisies à Boussoukali, près de Malanville.
Le motocycliste transportant ces produits prohibés a pris le soin de les dissimuler dans trois sacs. Aussitôt interpellé, il a pris ses jambes au cou abandonnant sa cargaison et sa motocyclette.
La fouille effectuée dans les trois sacs jugés suspects a permis de découvrir 165 plaquettes de chanvre indien, pour un poids total estimé à 150 Kg. La marchandise est placée sous scellés et sera bientôt transférée à l’OCERTID pour la suite des procédures judiciaires.

F. A. A.

17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




