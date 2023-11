160 smartphones déjà distribués grâce au programme "A Points" de Moov Money

Le programme "A Points" initié par le réseau Moov Africa pour le bonheur des abonnés en cette période des fêtes de fin d’année se poursuit. Quelques gagnants résidents dans les villes de Cotonou et d’Abomey-Calavi ont reçu leurs lots au cours d’une cérémonie dans l’après-midi du vendredi 17 novembre 2023, à la direction générale de Moov Africa à Cotonou.

Pour les fêtes de fin d’année, Moov Africa à travers le programme "A Points" permet à ses abonnés de gagner chaque heure, de 8h à 18h, et pendant 45 jours, des smartphone et deux mois de connexion illimité. Le principe du jeu consiste à engranger le maximum de points en utilisant le service Moov Money, pour le paiement des achats dans les boutiques, supermarchés, restaurants, pharmacies, etc.

L’objectif poursuivi à travers ce programme selon le responsable Go To Market, est d’animer cette période de fin d’année en offrant des cadeaux aux abonnés. "A Points", suivant les explications de Prince E. VIODE, s’inscrit dans la volonté du réseau de téléphonie mobile, de réaffirmer son ambition ; celle d’être plus proche des abonnés.

Quelques heureux gagnants ont exprimé leur satisfaction

Thérèse M. CATARIA n’y croyait pas. Surprise et très fière du cadeau reçu, elle assure promouvoir les produits et services de Moov Africa autour d’elle.

Claude A. AMETONOU après avoir reçu un coup de file dans la soirée du jeudi 16 novembre, a pensé à une manœuvre de cybercriminels. Rassuré par l’agent Moov Africa qui l’a appelé, il s’est rendu à la direction générale de Moov Africa ce vendredi pour recevoir son cadeau. Le programme "A Points" encourage et motive davantage l’abonné à utiliser les produits et services de Moov Africa, a-t-il confié très heureux d’avoir reçu son smartphone.

Le programme "A Points", démarré depuis le 1er novembre, s’achève le 15 décembre prochain. Il permettra de distribuer au terme des 45 jours, 450 smartphones. A la date du 17 novembre, 160 smartphones sont déjà distribués aux abonnés Moov à travers tout le Bénin.

F. A. A.

18 novembre 2023 par