mardi, 19 août 2025 -

918 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Disparus du bus accidenté à Glazoué

16 personnes encore introuvables

Les secours élargissent le périmètre des recherches




Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès l’aube, ce mardi 19 août 2025, à la recherche des 16 passagers toujours portés disparus après la chute d’un bus de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé, dimanche.

Les recherches se poursuivent sur le fleuve Ouémé dans la commune de Glazoué ce mardi 19 août.

Lundi, le bus de la compagnie STM immergé a été remonté des eaux par les secouristes. À l’intérieur de l’épave, les équipes ont retrouvé 23 corps sans vie. Trois autres victimes ont été découvertes un peu plus loin, le long du fleuve.

Le bilan provisoire s’élève désormais à 27 morts y compris le corps repêché dimanche.

Le directeur de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), Bio Djibril Abdel Aziz, a annoncé que les recherches se poursuivront au moins pendant 48 heures supplémentaires. « Certains corps ont pu être emportés par le courant », explique-t-il.

Des patrouilles fluviales et plongeurs sont mobilisés en continu. Les berges sont également inspectées, dans l’espoir de retrouver les disparus ou de repérer tout indice.

Face à l’ampleur du fleuve et à la force du courant, les autorités lancent un appel aux populations riveraines. « Si un corps est aperçu, il faut prévenir immédiatement la police », a rappelé le patron des secours.

Nombre de passagers actualisé

Le bus transportait 52 personnes au moment du drame. 54 au départ de Lomé, 2 passagers étaient descendus à Bohicon, selon les chiffres actualisés de l’ABPC.

Neuf (09) rescapés ont pu être sauvés et sont actuellement hospitalisés à Savè.

Parmi les victimes, les autorités déplorent une majorité de femmes et plusieurs enfants. Tous les corps repêchés ont été transférés à la morgue de Savè pour identification.

M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’ANIP rassure sur la Liste Électorale Informatisée (LEI)


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À cinq mois des élections générales de 2026, l’Agence Nationale (…)
Lire la suite

50 conducteurs de véhicules convoqués à la phase pratique du concours


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conducteurs de véhicules administratifs admissibles au concours de (…)
Lire la suite

Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué (…)
Lire la suite

Le bus accidenté repêché (images)


18 août 2025 par Marc Mensah
Voici en images le bus de la STM repêché, ce lundi 18 aôut 2025, après (…)
Lire la suite

Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
Lire la suite

L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Lire la suite

« L’ANIP n’a pas encore communiqué de statistiques »


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) n’a encore (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
Lire la suite

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères (…)
Lire la suite

Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

Ecobank offre des tables-bancs et des casques aux élèves et aux Zémidjans


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a procédé, vendredi 8 août 2025, à la remise de (…)
Lire la suite

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite

Un plombier arrêté pour avoir opéré un patient


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le commissariat de Godomey (Abomey-Calavi) a procédé, samedi 9 août (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires