16 personnes encore introuvables

Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès l’aube, ce mardi 19 août 2025, à la recherche des 16 passagers toujours portés disparus après la chute d’un bus de la compagnie STM dans le fleuve Ouémé, dimanche.

Les recherches se poursuivent sur le fleuve Ouémé dans la commune de Glazoué ce mardi 19 août.

Lundi, le bus de la compagnie STM immergé a été remonté des eaux par les secouristes. À l’intérieur de l’épave, les équipes ont retrouvé 23 corps sans vie. Trois autres victimes ont été découvertes un peu plus loin, le long du fleuve.

Le bilan provisoire s’élève désormais à 27 morts y compris le corps repêché dimanche.

Le directeur de l’Agence Béninoise de Protection Civile (ABPC), Bio Djibril Abdel Aziz, a annoncé que les recherches se poursuivront au moins pendant 48 heures supplémentaires. « Certains corps ont pu être emportés par le courant », explique-t-il.

Des patrouilles fluviales et plongeurs sont mobilisés en continu. Les berges sont également inspectées, dans l’espoir de retrouver les disparus ou de repérer tout indice.

Face à l’ampleur du fleuve et à la force du courant, les autorités lancent un appel aux populations riveraines. « Si un corps est aperçu, il faut prévenir immédiatement la police », a rappelé le patron des secours.

Nombre de passagers actualisé

Le bus transportait 52 personnes au moment du drame. 54 au départ de Lomé, 2 passagers étaient descendus à Bohicon, selon les chiffres actualisés de l’ABPC.

Neuf (09) rescapés ont pu être sauvés et sont actuellement hospitalisés à Savè.

Parmi les victimes, les autorités déplorent une majorité de femmes et plusieurs enfants. Tous les corps repêchés ont été transférés à la morgue de Savè pour identification.

M. M.

19 août 2025 par ,