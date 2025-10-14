mardi, 14 octobre 2025 -

Lutte contre l’insécurité au Bénin

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali




Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués dans un camion ce lundi 13 octobre 2025 dans le nord du Bénin.

Les forces de l’ordre en patrouille réquisitionnent 16 fusils d’assaut et 775 cartouches à N’dali sur l’autoroute du Nord.
Le camion immatriculé au Bénin a quitté Parakou pour Kalalé et chargé de sacs d’oranges. En collaboration avec des éléments du chef service de lutte contre la fraude Borgou Alibori, le colonel Rodrigue Alofa, a donné les consignes fermes pour une fouille minutieuse du camion. Cette opération a permis la découverte et la saisie de 16 fusils d’assaut et 775 cartouches.
Selon le colonel Alofa, le chauffeur du camion est mis aux arrêts. Les procédures sont en cours en vue de sa présentation aux autorités judiciaires.

Marina HOUENOU (Stag)

14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




