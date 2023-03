16 cybercriminels dont la patronne déposés en prison

Le parquet spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a décerné, mercredi 1er mars 2023, un mandat de dépôt contre 16 cybercriminels dont la patronne.

Arrêtés il y a quelques jours par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), la patronne des cybercriminels et 15 autres ont été présentés, mercredi 1er mars 2023, au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les seize prévenus ont été déposés en prison.

La patronne des cybercriminels, dame S. A. a été interpellée au quartier Yénawa (Akpakpa) le 26 février pour son appui aux opérations d’arnaque au Bénin et dans d’autres pays.

M. M.

3 mars 2023 par