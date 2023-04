16 ans après, l’AC Milan retrouve les demi finales

Au terme de la double confrontation entre Naples et l’AC Milan, ce sont les Milanais qui en sortent vainqueurs sur un score de 1 but partout lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions dans la soirée de ce mardi 18 Avril 2023.

Malgré les assauts répétés de Naples, le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, a été le héros du match en arrêtant notamment un penalty, ainsi qu’une tentative de but de l’attaquant napolitain Victor Osimhen.

C’est Olivier Giroud qui ouvrait le score pour le Milan en fin de première période (43e) après un beau travail du crack portugais Leão.

Naples réussira après beaucoup d’occasions non concrétisées, à égaliser dans les derniers instants du match (90+3e). Le buteur n’est autre que le Nigérian Victor Osimhen.

Le score est de ce duel de quart de finale retour est de 1-1 soit 2-1 au cumul. Naples sort de la Ligue des Champions en quarts de finale.

Une qualification donc historique pour l’AC Milan ce mardi soir. Le club n’avait plus atteint les demi finales de la C1 depuis celles de 2007.

Milan semi-finalists for first time since 2007 ! 🎉🎉🎉#UCL pic.twitter.com/WzD2y92l0g

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2023