158 métiers d’art et 16 filières reconnus par décret au Bénin

La toute première « Nomenclature des métiers d’art en République du Bénin », a été adoptée par décret n°2026-002 du 21 janvier 2026.

Le décret définit précisément les métier d’art comme des activités de production, de transformation ou de prestation de services caractérisées par la maîtrise de gestes techniques et un apport artistique significatif. « Ces métiers consistent à « transformer la matière, avec ou sans l’aide de machines, en des objets uniques ou de petites séries, ayant un caractère artistique ou patrimonial », renseigne le décret n°2026-002 du 21 janvier 2026.

Les professions telles que : tisserand, brodeur ou autres métiers du textile (dessinateur, peintre, teinturier, plisseur), sculpteur sur bois, fondeur de bronze, bijoutier, maroquinier d’art, vannier, potier, décorateur floral ou créateur de parfums,etc ; ont été officiellement reconnues.

Le décret structure le secteur autour de 16 grandes filières (ou branches d’activités). Cette architecture permet de regrouper les métiers par affinité de matière travaillée ou par nature de création.

Voici les principales filières désormais officiellement reconnues : Architecture et jardins (comprenant les métiers de paysagiste et de décoration d’extérieur) ; Ameublement et décoration (regroupant les ébénistes et tapissiers) ; Métal et Bijouterie ; Cuir et Textile ; Céramique et Verre ; Papier, Graphisme et Impression (incluant la reliure d’art et la calligraphie) ; Parfumerie et Cosmétique.

L’adoption de ce décret intervient alors que le Bénin multiplie les initiatives pour valoriser son riche patrimoine culturel à l’international.

M. M.

5 février 2026 par