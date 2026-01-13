156 personnalités promues/nommées dans l’Ordre national

Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître des Ordres nationaux, Patrice TALON, a procédé à une vague de nominations et de promotions à titre normal et civil au sein de l’Ordre national du Bénin. Cette distinction honore 156 personnalités issues de diverses institutions de la République (Présidence, Assemblée nationale, Cour suprême) et de nombreux ministères sectoriels. Les récipiendaires se répartissent en trois catégories : 01 Grand-officier, 04 Officiers et 151 Chevaliers, récompensés pour leurs services rendus à la Nation. LISTE...

13 janvier 2026 par ,