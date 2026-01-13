mercredi, 14 janvier 2026 -

Distinctions au Bénin

156 personnalités promues/nommées dans l’Ordre national




Par décret présidentiel en date du 03 décembre 2025, le Grand Maître des Ordres nationaux, Patrice TALON, a procédé à une vague de nominations et de promotions à titre normal et civil au sein de l’Ordre national du Bénin. Cette distinction honore 156 personnalités issues de diverses institutions de la République (Présidence, Assemblée nationale, Cour suprême) et de nombreux ministères sectoriels. Les récipiendaires se répartissent en trois catégories : 01 Grand-officier, 04 Officiers et 151 Chevaliers, récompensés pour leurs services rendus à la Nation. LISTE...

13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le procès du député Soumaïla S. Boké renvoyé au 24 février


Le député Soumaïla Sounon Boké, membre du parti d’opposition Les (…)
130 cantines électorales sur 671 déjà à la Cour constitutionnelle


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la (…)
Un scrutin apaisé avec une participation plus marquée aux législatives


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) (…)
Des bureaux de vote ouverts jusqu’à lundi


11 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le vote ne se terminera pas ce dimanche 11 janvier 2025 dans tous les (…)
L’ANIP simplifie la mise à jour des numéros de téléphone


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné (…)
Retard de démarrage dans plusieurs centres de vote à Womey


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce dimanche 11 janvier 2026, se tient sur toute l’étendue du territoire (…)
Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 (…)
Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans (…)
7 millions d’électeurs attendus, plus de 17 000 postes


10 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dimanche 11 janvier, plus de sept millions d’électeurs sont appelés aux (…)
Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Des troupes finlandaises au Bénin pour les Vodun Days


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont (…)
Pas de Conseil des ministres ce mercredi


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, (…)
Le guide pratique pour se rendre à Ouidah


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville de Ouidah accueillera des milliers de (…)
