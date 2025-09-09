156 formulaires de parrainage délivrés par la CENA

9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (pousses-pousses, charrettes et autres engins similaires) sur les grandes artères et les trottoirs des (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les dernières statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus ont déjà retiré leur formulaire de parrainage auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Police républicaine a saisi 14 sacs de chanvre indien lors d’une opération nocturne aux abords de la plage de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Les trafiquants (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou.
Suspecté de se livrer à des activités de (…) Lire la suite
9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Du 13 au 16 novembre 2025, le Bénin participera au Black Travel Summit, un rendez-vous mondial des acteurs du tourisme afro-descendant.
La présence du Bénin au Black (…) Lire la suite
8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques du concours de recrutement de 150 fonctionnaires prévues initialement pour les 13 et 14 septembre (…) Lire la suite