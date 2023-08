1500 jeunes des 13 arrondissements de Cotonou à l’assaut de 40 trophées

Offrir de belles vacances aux apprenants à travers des loisirs sains. C’ est entre autres objectifs poursuivis par les organisateurs du tournoi de football petit camp dénommé " Tous ensemble", démarré depuis samedi 5 août 2023 sur le terrain du Geg Gbegamey. 40 trophées et 15 millions de francs, c’ est la cagnotte que devront empocher d’ ici un mois, 1500 jeunes des 13 arrondissements de Cotonou.

Un beau soleil illumine Cotonou et ses environs, en ce début d’après-midi du samedi 5 août 2023. Occasion pour de nombreux jeunes de convoyer vers le terrain de football du Geg Gbegamey.La tribune officielle installée pour le lancement du tournoi petit camp de football, "Tous ensemble" est devenu exigu pour contenir les officiels et curieux venus se divertir et regarder du beau football. Ce sont les députés Delonix Kogblevi , Chantal Ahyi, OUASSAGARI Bio Sika Abdel Kamel et le Conseiller technique près le ministère des Sports Jimmy Adjovi Boco qui vont donner le top du tournoi.Pour sa part, William Tchekpe, principal organisateur, rappelant les objectifs du tournoi, a insisté sur la nécessité d’occuper les jeunes pendant les vacances et des leur offrir des loisirs sains. Ce qui permettra de faire éclore de nouveaux talents et de préparer la relève. Représentant le ministre des Sports, Jimmy Adjovi Boco a souligné l’importance et l’ envergure du tournoi. Il a par ailleurs salué l’engagement des organisateurs et leur a demandé de ne pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’ils ont le projet d’ étendre le tournoi dans tout le Bénin les prochaines vacances.

Match d’ouverture du tournoi dans les 13 arrondissements, la rencontre de lancement a mis aux prises Falese Fc de Vodje et Gbediga Fc de Gbegamey. Une belle partie de foot dont la première partie a été sanctionnée par un score de 2 buts à 0 au profit de Gbediga FC. La deuxième partie a été plus équilibrée, le score n’ayant pas évolué. Selon Abdoulaye Sanni, coach de Gbediga Fc, ses joueurs ont bien exploité les consignes et mis en oeuvre le plan de jeu. C’ est ce qui explique leur victoire de 2 buts à zéro." On a eu une entame de match compliquée. Mes joueurs ne sont pas bien rentrés dans le match. Il y a eu beaucoup d’erreurs de marquage, ce qui a amené les deux buts" , a pour sa part expliqué Soumare AbdulSalam, coach de Falese Fc de Vodje.Rappelons que le tournoi met en valeur 1500 joueurs soit 10 joueurs par équipe dans les 13 arrondissements de Cotonou et 145 quartiers. Chaque vainqueur par arrondissement, gagné 400 000 fCfa plus 1 coupe ; 250 000 fCfa pour chaque 2 ème. Après les plays off, les 13 champions et les 3 meilleurs équipes du tournois seront aussi récompensés.

Quelques images

