150 migrants béninois rapatriés d’Algérie

150 migrants béninois en situation irrégulière en Algérie, dont des femmes et des enfants, ont regagné Cotonou, mardi 02 décembre 2025, dans le cadre d’une opération de retour volontaire.

132 hommes, 18 femmes et 12 enfants migrants béninois en situation irrégulière en Algérie ont été rapatriés au Bénin. Tous ont voyagé à bord d’un vol charter spécialement affrété pour cette opération. L’initiative, coordonnée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM-Bénin), a été soutenue par le gouvernement béninois et financée par l’Union européenne.

Selon l’OIM, cette initiative s’inscrit dans les efforts pour une migration « sûre, ordonnée et sécurisée ».

À leur arrivée, les migrants ont reçu une prise en charge médicale et administrative avant d’entamer leur réinsertion. L’OIM a souligné son engagement à « assurer une réintégration durable au sein de leurs communautés ».

Le retour volontaire offre une alternative humanitaire aux parcours migratoires risqués, souvent marqués par l’exploitation, les abus et des conditions de vie difficiles.

M. M.

4 décembre 2025 par ,