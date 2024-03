150 journalistes et enseignants formés par SWEDD-Bénin

Dans le cadre de ses activités, SWEDD-Bénin a organisé, la semaine dernière, deux ateliers pour le renforcement des capacités des cibles secondaires sur les thématiques du projet. Les sessions de formation se sont déroulées à Miracle Hôtel à Bohicon.

L’atelier de renforcement des capacités des cibles secondaires sur les thématiques du projet SWEDD-Bénin a été organisé en deux sessions du 18 au 19 mars, et du 21 au 22 mars 2024 à Bohicon. Les sessions ont mobilisé 150 journalistes et enseignants du secondaires impliqués dans l’atteinte des objectifs du Projet SWEDD-Bénin.

Les deux sessions ont permis de renforcer les connaissances des cibles secondaires (producteurs de contenus médias et enseignants du secondaire) sur les thématiques du Projet SWEDD-Bénin.

A l’ouverture des travaux de l’atelier, le Spécialiste en communication du projet, Brice Tomavo, a souligné que cette session de formation soit des moments de partage de connaissances et d’expériences pour mobiliser toutes les couches socioprofessionnelles du Bénin et mettre à leur disposition des outils nécessaires à une meilleure connaissance de SWEDD-Bénin.

Le représentant du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a salué la tenue de cet atelier qui, "traduit le ferme engagement du Président Patrice Talon, à relever le défi du développement durable, en s’appropriant des outils et instruments pertinents susceptibles de valoriser au mieux, les énormes potentialités dont nous disposons."

Mme Sakinatou Gambari a souligné que les journalistes et les enseignants bénéficiaires de cette formation "peuvent mieux sensibiliser les familles et les communautés sur les droits des filles et des femmes à la santé, à l’éducation et à leur autonomisation. ’’Vous êtes bien placés et bien indiqués pour convaincre les communautés sur les conséquences des pratiques néfastes sur les jeunes filles", a-t-elle relevé.

Au cours de l’atelier, les experts ont entretenu les participants sur des thématiques relatives à la transition démographique et développement, développement durable, le Bénin suer le chemin de la capture du dividende démographique, contribution attendue de la jeunesse au regard des métiers du futur et réflexion sur les travaux domestiques non rémunérés. Un accent particulier a été mis sur le rôle des cibles secondaires pour l’atteinte des objectifs du projet.

Les travaux de groupe ont permis aux cibles secondaires de mieux cerner les thématiques et les objectifs du projet. A la fin, les participants ont proposé une feuille de route pour les actions post-2024 en vu de la pérennisation du projet.

La représentante de la ministre des affaires sociales et de la famille a remercié la Banque mondiale, l’Organisation ouest-africaine de la santé, et l’UNFPA pour l’appui à cet atelier. Elle n’a pas oublié l’Unité de gestion du projet SWEDD-Bénin pour sa bonne préparation ainsi que les cibles secondaires pour leur participation.

L’atelier de Bohicon a permis d’élagir le groupe des cibles secondaires sur lesquels le projet Projet SWEDD-Bénin peut compter pour atteindre ses objectifs.

23 mars 2024 par