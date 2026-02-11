mercredi, 11 février 2026 -

552 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Entrepreneuriat au Bénin

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions




15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 février 2026 à Cotonou, des subventions d’un montant total de 1,49 million de dollars, assorties de 14 mois d’accompagnement technique, dans le cadre d’un programme visant à renforcer durablement l’écosystème entrepreneurial béninois.

L’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) et l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), avec le soutien du ministère des PME et de la Promotion de l’Emploi, du ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que de la Chambre de commerce, et l’appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet Formation professionnelle et entrepreneuriat pour l’emploi (FP2E), ont procédé à la remise officielle de financements à 15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE).

L’initiative vise à professionnaliser l’appui aux entrepreneurs et à soutenir la création d’emplois à travers un dispositif inédit.

Contrairement aux approches classiques centrées sur les entreprises individuelles, le dispositif cible prioritairement les structures qui accompagnent les porteurs de projets, considérées comme un maillon essentiel de la chaîne de création d’emplois et de développement des PME. Outre les financements, les organisations bénéficiaires recevront un accompagnement personnalisé assuré par un cabinet spécialisé. Celui-ci portera notamment sur la gouvernance, les modèles organisationnels, les outils de gestion, les systèmes d’information, le renforcement des compétences des équipes et l’amélioration de la qualité des programmes d’appui.

« Le Bénin fait aujourd’hui un choix stratégique et innovant : investir dans les structures qui accompagnent les entrepreneurs pour transformer durablement tout l’écosystème entrepreneurial », a déclaré Claude Borna, directrice générale de Sèmè City, évoquant une démarche « inédite en Afrique de l’Ouest ».

Pour Laurent Gangbès, directeur général de l’ADPME, « en dotant les OAE de moyens financiers et d’un accompagnement technique de long terme, nous renforçons les fondations mêmes de l’entrepreneuriat béninois ».

Les 15 organisations ont été retenues à l’issue d’un processus compétitif ayant enregistré 62 candidatures à l’échelle nationale. La sélection a été conduite par un comité multipartite associant représentants des ministères concernés, des agences publiques, de la Chambre de commerce et de l’opérateur des subventions, sur la base d’analyses techniques approfondies et de visites de terrain.

À travers ces structures, ce sont à terme des milliers d’entrepreneurs qui devraient bénéficier d’un accompagnement plus structuré et plus professionnel.
M. M.

Les 15 OAE bénéficiaires

Les organisations labellisées interviennent dans plusieurs territoires du Bénin et couvrent des secteurs stratégiques de l’économie nationale :

• Future Studio (Cotonou) – Hub d’innovation et d’accompagnement de startups à fort potentiel.

• Etrilabs (Cotonou) – Incubateur technologique spécialisé dans les solutions numériques innovantes.

• Fondation UAC – Startup Valley (Abomey-Calavi) – Structure universitaire d’appui à l’entrepreneuriat étudiant et à l’innovation.

• FRAM BUSINESS (Cotonou) – Organisation dédiée à l’accompagnement des PME et au renforcement des capacités entrepreneuriales.

• L’ENVOL (Cotonou) – Incubateur engagé dans l’autonomisation économique des jeunes et des femmes.

• Women EdTech (Cotonou) – Structure spécialisée dans l’inclusion des femmes dans les métiers du numérique et de l’éducation technologique.

• SENS Bénin (Bohicon) – Organisation d’appui aux entrepreneurs à impact social et environnemental.

• Waxangari Labs (Parakou) – Hub créatif et technologique soutenant l’innovation numérique et culturelle.

• SUD Capital (Cotonou) – Structure d’accompagnement stratégique et financier des entreprises en croissance.

• IROKO Fablab (Cotonou) – Laboratoire de fabrication numérique favorisant l’innovation locale et le prototypage.

• SODESI (Cotonou) – Organisation d’appui au développement des entreprises et à la structuration des filières économiques.

• Innovation Design Factory (Cotonou) – Hub d’innovation et de design orienté vers les industries créatives et technologiques.

• CDE – Université de Parakou (Parakou) – Centre universitaire d’appui à l’entrepreneuriat et à l’innovation régionale.

• BLOLAB (Cotonou) – Espace d’innovation et de fabrication numérique au service des jeunes entrepreneurs.

• CePEPE (Cotonou) – Centre d’appui à l’entrepreneuriat et à la promotion des petites entreprises.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

11 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Baba Malick nommé directeur régional au bureau d’Abidjan de la BIDC


10 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a (…)
Lire la suite

Liste des 20 marchés déjà ouverts


8 février 2026 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a (…)
Lire la suite

Bénin, 2e contributeur à la croissance de la filière cajou


7 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin a doublé sa transformation de noix de cajou en 2025, se (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » vers un Bénin de splendeurs


4 février 2026 par Ignace B. Fanou
Un visuel marque la Une de la presse depuis quelques jours. Il s’agit (…)
Lire la suite

UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes


4 février 2026 par Marc Mensah
Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire (…)
Lire la suite

AGOA  : une bouffée d’oxygène limitée pour le Bénin et ses voisins


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 3 février 2026, le président Donald Trump a fait réactiver l’African (…)
Lire la suite

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration


3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence (…)
Lire la suite

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été (…)
Lire la suite

Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Lire la suite

BRIGHT CANDLE SARL agréée pour la production de bougies à Sèmè-Podji


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé l’agrément au régime A du Code des (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est (…)
Lire la suite

L’APIEx signe un partenariat avec la Nigerian Investment Promotion (…)


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (…)
Lire la suite

MODEC condamnée à verser 16 millions FCFA à OPTIMA CONSTRUCTION


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Mutuelle Organisée pour le Développement de l’Epargne et du Crédit (…)
Lire la suite

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou


26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires