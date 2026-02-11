15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions

15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 février 2026 à Cotonou, des subventions d’un montant total de 1,49 million de dollars, assorties de 14 mois d’accompagnement technique, dans le cadre d’un programme visant à renforcer durablement l’écosystème entrepreneurial béninois.

L’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) et l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), avec le soutien du ministère des PME et de la Promotion de l’Emploi, du ministère de l’Économie et des Finances, ainsi que de la Chambre de commerce, et l’appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet Formation professionnelle et entrepreneuriat pour l’emploi (FP2E), ont procédé à la remise officielle de financements à 15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE).

L’initiative vise à professionnaliser l’appui aux entrepreneurs et à soutenir la création d’emplois à travers un dispositif inédit.

Contrairement aux approches classiques centrées sur les entreprises individuelles, le dispositif cible prioritairement les structures qui accompagnent les porteurs de projets, considérées comme un maillon essentiel de la chaîne de création d’emplois et de développement des PME. Outre les financements, les organisations bénéficiaires recevront un accompagnement personnalisé assuré par un cabinet spécialisé. Celui-ci portera notamment sur la gouvernance, les modèles organisationnels, les outils de gestion, les systèmes d’information, le renforcement des compétences des équipes et l’amélioration de la qualité des programmes d’appui.

« Le Bénin fait aujourd’hui un choix stratégique et innovant : investir dans les structures qui accompagnent les entrepreneurs pour transformer durablement tout l’écosystème entrepreneurial », a déclaré Claude Borna, directrice générale de Sèmè City, évoquant une démarche « inédite en Afrique de l’Ouest ».

Pour Laurent Gangbès, directeur général de l’ADPME, « en dotant les OAE de moyens financiers et d’un accompagnement technique de long terme, nous renforçons les fondations mêmes de l’entrepreneuriat béninois ».

Les 15 organisations ont été retenues à l’issue d’un processus compétitif ayant enregistré 62 candidatures à l’échelle nationale. La sélection a été conduite par un comité multipartite associant représentants des ministères concernés, des agences publiques, de la Chambre de commerce et de l’opérateur des subventions, sur la base d’analyses techniques approfondies et de visites de terrain.

À travers ces structures, ce sont à terme des milliers d’entrepreneurs qui devraient bénéficier d’un accompagnement plus structuré et plus professionnel.

Les 15 OAE bénéficiaires

Les organisations labellisées interviennent dans plusieurs territoires du Bénin et couvrent des secteurs stratégiques de l’économie nationale :

• Future Studio (Cotonou) – Hub d’innovation et d’accompagnement de startups à fort potentiel.

• Etrilabs (Cotonou) – Incubateur technologique spécialisé dans les solutions numériques innovantes.

• Fondation UAC – Startup Valley (Abomey-Calavi) – Structure universitaire d’appui à l’entrepreneuriat étudiant et à l’innovation.

• FRAM BUSINESS (Cotonou) – Organisation dédiée à l’accompagnement des PME et au renforcement des capacités entrepreneuriales.

• L’ENVOL (Cotonou) – Incubateur engagé dans l’autonomisation économique des jeunes et des femmes.

• Women EdTech (Cotonou) – Structure spécialisée dans l’inclusion des femmes dans les métiers du numérique et de l’éducation technologique.

• SENS Bénin (Bohicon) – Organisation d’appui aux entrepreneurs à impact social et environnemental.

• Waxangari Labs (Parakou) – Hub créatif et technologique soutenant l’innovation numérique et culturelle.

• SUD Capital (Cotonou) – Structure d’accompagnement stratégique et financier des entreprises en croissance.

• IROKO Fablab (Cotonou) – Laboratoire de fabrication numérique favorisant l’innovation locale et le prototypage.

• SODESI (Cotonou) – Organisation d’appui au développement des entreprises et à la structuration des filières économiques.

• Innovation Design Factory (Cotonou) – Hub d’innovation et de design orienté vers les industries créatives et technologiques.

• CDE – Université de Parakou (Parakou) – Centre universitaire d’appui à l’entrepreneuriat et à l’innovation régionale.

• BLOLAB (Cotonou) – Espace d’innovation et de fabrication numérique au service des jeunes entrepreneurs.

• CePEPE (Cotonou) – Centre d’appui à l’entrepreneuriat et à la promotion des petites entreprises.

