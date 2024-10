15 milliards FCFA pour les élections générales 2026

A l’occasion d’un atelier organisé ce jeudi 17 octobre 2024 par la Direction générale des élections (DGE), le budget prévisionnel des élections générales de 2026 a été révélé. Il faudra un montant de 15 milliards de francs CFA pour organiser les législatives, les communales et locales et la présidentielle de 2026.

La Commission électorale nationale autonome est déjà à pied d’œuvre pour une organisation sans faille des élections générales de 2026 ; une première après la constitution révisée. Selon la direction générale des élections, il faudra environ une enveloppe de 15 milliards pour organiser ces élections.

Ce budget selon le directeur général des élections, rapporté par Le Matinal, sera majoritairement destiné aux frais liés à la formation et à la rémunération des agents électoraux dont le nombre est estimé à 102.682 à raison de 600 coordonnateurs d’arrondissement et de zone, 2000 assistants de coordonnateurs d’arrondissement et de zone, 82 points focaux et 100.000 membres de postes de vote. Ce budget prévisionnel selon Boucary Abou Soulé Adam, ne sera définitif qu’après l’arbitrage qu’apporteront les structures habilitées. Les participants au cours des travaux de cet atelier ont exprimé le vœu qu’un budget conséquent soit alloué à la CENA pour une organisation sans faille de ces élections.

