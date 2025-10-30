15 communes béninoises adhèrent au Réseau Horizon

Le Centre Culturel de Rencontre International (CCRI) John Smith de Ouidah a abrité ce mercredi 29 octobre 2025, la cérémonie officielle de signature du protocole d’accord du Réseau Horizon. Quinze (15) communes du pays ont signé ce protocole avec la CCRI et adhéré à ce réseau ambitieux destiné à dynamiser la diffusion du spectacle vivant et à placer la culture au cœur du développement local.

Né dans le cadre du programme Corridor, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) et la commune de Ouidah, le Réseau Horizon a pour vocation de relier les territoires autour d’une ambition commune : renforcer la création, la formation et la circulation des œuvres artistiques. 15 communes sont désormais membres de ce réseau. Il s’agit de Ouidah, Bohicon, Abomey, Zakpota, Zogbodomey, Covê, Kétou, Dassa-Zoumè, Bassila, Kpomassè, Abomey-Calavi, Parakou, Comè, Allada et Cotonou.

« Le Réseau Horizon que nous sommes en train de mettre en place aujourd’hui est un outil puissant et important qui va pouvoir régler ce problème important que nous avons dans la diffusion et la promotion de la culture de notre pays », a déclaré Christian Houétchenou, maire de Ouidah et président du Conseil d’administration du CCRI. Il a souligné l’engagement de sa commune à soutenir cette dynamique, déjà amorcée avec le projet Corridor.

Le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et maire de Cotonou, Luc Atrokpo a salué l’initiative. « Vous savez très bien aujourd’hui que dans notre pays, la culture occupe une place de choix. C’est ce qui témoigne de notre mobilisation ce matin. Je pense que notre présence est déjà gage de notre engagement », a-t-il ajouté.

Présentant le projet, Janvier Nougloï, directeur du CCRI John Smith, a détaillé les ambitions du Réseau Horizon, premier réseau intercommunal de diffusion des arts du spectacle vivant au Bénin. Le Réseau Horizon constitue une réponse stratégique aux défis de la professionnalisation des artistes, de la circulation des œuvres et de la décentralisation de la culture. Selon Janvier Nougloï, les années à venir, 2026-2030, seront consacrées à l’opérationnalisation du réseau à travers quatre grands piliers : une gouvernance moderne et collaborative, avec un comité intercommunal de pilotage ; une plateforme numérique partagée pour la coordination et la programmation ; un programme de formation et de résidence destiné aux jeunes artistes et aux femmes créatrices ; et une saison culturelle intercommunale favorisant la mobilité des spectacles et la structuration d’un véritable marché du spectacle vivant.

Des retombées culturelles, économiques et sociales

Sur la plan culture, l’adhésion à ce réseau, permet la valorisation des identités locales et la création de pôles régionaux de référence. Il favorise aussi au plan économique et touristique, la création d’emplois, la dynamisation de l’hôtellerie, de l’artisanat et du transport. C’est également un moyen de renforcer l’inclusion des jeunes et des femmes dans les métiers créatifs et la promouvoir le vivre-ensemble. Le directeur du CCRI John Smith a invité chaque commune à s’approprier pleinement ce réseau et à y investir son énergie, ses talents, ses ressources.

Le protocole d’accord, d’une durée de trois ans renouvelables, engage les communes à désigner un référent municipal, à participer activement aux programmations et à intégrer un budget annuel pour la coordination et la mobilité artistique. Le CCRI John Smith, pour sa part, assurera la coordination générale, la transparence du dispositif et l’équilibre des activités sur les territoires.

Le projet ambitionne de professionnaliser les artistes, notamment les jeunes, et de structurer des pôles culturels régionaux. Il favorise l’employabilité, l’attractivité culturelle des villes partenaires et la coopération Sud-Sud. Réseau Horizon encourage la solidarité culturelle et la mutualisation des ressources entre territoires.

Akpédjé Ayosso

30 octobre 2025