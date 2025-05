15 admissibles menacés de remplacement (Liste)

Quinze (15) candidats admissibles retardataires au concours direct de recrutement de mille sept cent quatre-vingt-cinq (1785) élèves agents de police au titre de l’année 2023 sont invités à rejoindre le Centre de Formation Militaire de Bèmbèrèkè au plus tard le mercredi 21 mai 2025.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique communique :

Les candidats dont les noms suivent, admissibles au concours direct de recrutement de mille sept cent quatre-vingt-cinq (1785) élèves agents de police au titre de l’année 2023, et qui n’ont pas rejoint le Centre de Formation militaire de Bembèrèkè (CFMB, sont invités impérativement à se présenter audit Centre au plus tard le mercredi 21 mai 2025.

Il s’agit de :

1. AGO Cyrille

2. ASSANDEME Soussoumi Damase

3. ATIHOU Makandjou Martial

4. AVOHOU Nicole

S. EDOU Sylvain

6. GOMINA Saliou

7. HOUGNI Juste Don De Dieu

8. KODOUA Gbéhoukannou Blaise

9. LOUHA Fagnigbo Cakpo Déo

10. N’DAH N’tcha Héliodore

11. TCHOUMADO Victorin James

12. TOSSOU Mathieu Joseph

13. ZINSALLO Géovith Espoir

14. ZOLA-ATEDJI Tadagbé Fulbert

15. ZOUNMEVO Minmonso Isaac Merveille

Passé ce délai, les intéressés seront purement considérés comme démissionnaires et il sera systématiquement pourvu à leur remplacement par les, candidats retenus sur la liste supplémentaire

20 mai 2025 par ,