15.000 unités de mobiliers d’étals pour les nouveaux marchés urbains

Des mobiliers d’étals pour les nouveaux marchés urbains déjà construits ou en cours de finition.

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 03 avril 2024, la « contractualisation avec des groupes spécialisés en mesure de produire dans les meilleurs délais les 15.000 unités environ nécessaires pour l’ensemble des marchés » urbains construits ou en cours de finition.

La contractualisation pour la fourniture et la pose des mobiliers d’étals intervient en prélude à la « mise en service prochaine de ces marchés ».

« (...) Il s’est avéré pertinent de s’assurer de la qualité et de la durabilité des mobiliers d’étals à y déployer et de veiller à leur généralisation pour en garantir l’attrait autant que les bonnes conditions d’installation des marchands. A cet effet, un modèle-type a été conçu et a fait l’objet d’une consultation. Les avis des représentantes des commerçant(e)s ont été pris en compte de sorte que le présentoir harmonisé s’adapte aussi bien aux étals primeurs qu’à ceux de produits manufacturés », a précisé le Conseil des ministres.

Les nouveaux marchés urbains concernés pour cette première phase sont : Cadjèhoun, Aïdjèdo, Tokplégbé, PK3, Ahouangbo, Houndjro, Cococodji, Guèma et Djougou, Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Midombo, Ste Trinité, Ganhi, et Ouando.

M. M.

3 avril 2024 par ,