Projet de budget, 2026

147 milliards FCFA pour l’Agriculture, l’Élevage et la Pêche




Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), Gaston Cossi Dossouhoui, a exposé devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les grandes lignes du projet de budget 2026 de son département.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche sollicite un budget de 147 457 726 457 FCFA pour l’exercice 2026. Ce budget est quasi identique à celui de 2025 soit 147 596 010 816 FCFA. Une part importante du budget 2026 sera consacrée aux investissements dans le secteur. Le montant pour les investissements s’élève à 88 milliards FCFA soit 60% de l’enveloppe globale.

9 axes d’interventions pour l’Agriculture

Le programme agriculture repose sur 4 axes d’intervention majeurs. Il s’agit de l’appui à la production et au renforcement de la résilience des exploitations agricole ; la réalisation d’aménagements hydro-agricoles de périmètres rizicoles et maraîchers, ainsi que des infrastructures de désenclavement ; la réalisation d’infrastructures marchandes, le développement de services et l’appui aux unités de transformation agroalimentaire, créant ainsi de la valeur ajoutée locale. Le quatrième axe est lié à la facilitation du financement agricole par le Fonds National de Développement Agricole (FNDA).

Dans le domaine de l’Élevage

En 2026, le ministère va poursuivre la mise en œuvre de ces projets visant à réduire la dépendance aux importations de viande. Il est prévu entre autres la promotion d’un nouveau modèle d’élevage garantissant une meilleure rentabilité aux éleveurs ; le développement d’infrastructures pour la valorisation des produits d’élevage, l’amélioration de l’accès aux marchés et le renforcement de la santé animale à travers un système de surveillance vétérinaire plus efficace.

Développement de la Pêche et l’Aquaculture

Le ministère va aussi se concentrer sur le développement de la Pêche et de l’Aquaculture. Parmi les actions phares, il y a l’appui à la production de poisson avec la mise en place de villages aquacoles intégrés, la distribution d’alevins et d’aliments pour poisson de qualité ainsi que la gestion durable des écosystèmes aquatiques.

Il est aussi prévu la construction d’un port de pêche de haut standing, de marchés à poisson modernes, d’embarcadères et de débarcadères facilitant les opérations de débarquement et de commercialisation.

28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




