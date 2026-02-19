140 plaquettes de chanvre indien saisies à Tchetti

Les éléments du commissariat frontalier de Tchetti, localité située dans la commune de Savalou (département des Collines), ont procédé mercredi 18 février 2026, à une importante saisie de produits psychotropes.

Les policiers ont repéré dans la nuit du mercredi 18 février, un motocycliste au comportement suspect. À la vue des forces de l’ordre, l’individu a pris la fuite dans la brousse, abandonnant sur place sa motocyclette.

La fouille a permis de découvrir trois sacs de jute contenant au total 140 plaquettes de chanvre indien soigneusement conditionnées. La marchandise a été immédiatement transportée au commissariat pour les besoins de la procédure.

Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller le propriétaire de la cargaison.

