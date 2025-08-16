samedi, 16 août 2025 -

443 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Justice

14 ans de prison pour insertion de drogue dans le bagage des voyageurs




Jeudi 14 août 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné le chef d’un réseau de trafic international de drogue vers la France à 14 ans de prison ferme. Sept (7) autres personnes, dont des membres du réseau, un militaire et un policier écopent d’une peine de prison allant de 12 mois à 5 ans de prison ferme.

Dans le cadre de cette affaire de trafic international de drogue, quatorze personnes, dont un militaire et un policier, ont été interpellées en octobre 2024 par l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) au Bénin.

Présentés au parquet spécial de la CRIET, une dizaine de personnes, dont le principal prévenu Cristel Azon, ont été placés en détention préventive et les autres poursuivis sans mandat de dépôt. Renvoyés devant la chambre des flagrants délits de la CRIET, certains mis en cause ont été poursuivis pour les charges de « trafic international de drogue à haut risque » et d’autres pour « abus de fonction ».

Les faits reprochés aux mis en cause

Selon l’accusation, les 14 prévenus, dont le principal prévenu, faisaient le convoyage de la drogue vers plusieurs pays européens à partir de l’aéroport de Cotonou. Le principal prévenu qui est un prestataire de services fait le convoyage des produits tropicaux vers la France à partir de l’aéroport de Cotonou. Lors des débats au cours du procès, ce dernier a reconnu avoir reçu une proposition de transport de la drogue dans les valises qu’il convoyait et qu’il a acceptées.

Le parquet spécial près la CRIET a indiqué au cours du procès que le principal accusé a été arrêté à son domicile par la police républicaine en possession de 18,45 kg de cocaïne, 16 millions francs CFA et 80 000 euros. Devant les juges, ce principal prévenu a indiqué qu’un Nigérian lui remettait des valises contenant de la drogue. Son rôle était de les transmettre à un agent de l’aéroport, qui se chargeait de trouver des passagers pour transporter les valises vers des pays de l’Europe, dont la France. Ces valises étaient remises à des femmes qui étaient chargées de les remettre à des personnes en Europe.

Selon le principal prévenu, ses coprévenus ignoraient le contenu des valises qui leur étaient remises. Il a indiqué que les prévenus ne savaient pas qu’elles contenaient de la drogue. Une de ces victimes, une dame au nom d’Arlette Kouchanou qui a été arrêtée en France alors qu’ils ont introduit de la drogue dans ses bagages, a aussi déposé une plainte. Lors du procès, son avocat a réclamé 500 millions pour toute cause de préjudices subis.

Le représentant du ministère public a déclaré lors de l’instruction du dossier devant le juge qu’après l’arrestation du principal prévenu, ce dernier aurait demandé à son chauffeur qui transportait les valises contenant de la cocaïne à l’aéroport de Cotonou de la faire remplacer dans les valises qui étaient encore à sa disposition. Devant le juge, le chauffeur a confié avoir sorti effectivement le produit prohibé sur initiative personnelle.

Le parquet spécial près la CRIET a également révélé le mode opératoire du principal prévenu et de ses collaborateurs. À l’en croire, les prévenus font le convoyage de leurs produits par des compagnies aériennes qui ont une bonne réputation afin de ne pas éveiller de soupçon sur le produit une fois arrivé à destination. Selon le ministère public, les activités de cette bande de trafiquants étaient connues et surveillées, mais les enquêteurs de la police se sont donnés du temps pour collecter plus de preuves.

Des relaxes

Des relaxes et de lourdes condamnations au Bénin dans cette affaire de trafic international de drogue à haut risque vers la France. Dans une décision rendue le jeudi 14 août 2025 après plusieurs mois d’audience, la Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort a relaxé purement et simplement quatre prévenus poursuivis dans ce dossier sans mandat de dépôt. Il s’agit des prévenus Affi J.A. ,de Alida M.A. ; de Claude C.T. et de Augustin S.

La juridiction spéciale a également relaxé au bénéfice quatre autres prévenus dans cette affaire. Les prévenus concernés sont : Richard T. , de Innocent A. , de Alexis K. et un certain Béthel.

De lourdes condamnations

Par contre, la Cour a requalifié les faits de trafic international de drogue à haut risque reproché au principal prévenu Cristel Azon en « Trafic de drogue à haut risque et blanchiment de capitaux ». Il écope de 14 ans de prison ferme et 100 millions FCFA d’amendes fermes et au frais.

Elle a également requalifié les faits de trafic international de drogue à haut risque reproché au chauffeur du principal prévenu, le nommé Raphaël Y. C. en complicité de trafic de drogue à haut risque. Ce dernier est condamné par la CRIET à 5 ans de prison ferme et 5 millions FCFA d’amendes fermes et au frais.

La Cour a requalifié les faits de trafic international de drogue à haut risque reproché au nommé Toïbou A.O. en complicité de trafic de drogue à haut risque. La Cour l’a condamné à 12 mois de prison ferme et à 5 millions FCFA d’amendes fermes et au frais, rapporte l’envoyé spécial de LIbre Express.

Les charges sont aussi requalifiées en vol de cocaïne pour le nommé Soubaïrou H. qui a été poursuivi pour « trafic international de drogue à haut risque. Le prévenu écope de 24 mois de prison ferme et un million FCFA d’amendes fermes et au frais.

Le juge a requalifié les faits d’abus de fonction reprochés au policier Spéro H. en tentative d’escroquerie. Le flic est condamné à 12 mois de prison ferme et à un million FCFA d’amendes fermes et au frais.

Les faits d’abus de fonction reprochés au militaire Bodjrènou ont été requalifiés en trafic d’influence par la Cour. L’homme en uniforme écope de 12 mois de prison ferme et un million de francs CFA d’amendes fermes et au frais.

Par ailleurs, la chambre correctionnelle de la CRIET a ordonné dans sa décision la restitution des biens personnels des prévenus relaxés et a confisqué au profit de l’État béninois tous les autres placés sous scellés, y compris les véhicules et numéraires.

La CRIET a aussi ordonné la confiscation des biens immeubles appartenant au principal prévenu Yélognissè Crystel Azon situés à l’étranger à l’exception de la maison abritant sa famille.

Le cas de la Dame Arlette Kouchanou

Dans sa décision, la Cour a reçu la constitution de partie civile de la dame Arlette Kouchanou. Cette dame a porté plainte contre le principal prévenu, Crystel Yélognissè Azon après avoir été arrêtée en France après que de la drogue a été retrouvée dans ses bagages, a déclaré son avocat lors du procès. Cette victime à qui les trafiquants ont introduit de la drogue dans l’une de ses valises a été arrêtée en France avec la valise contenant la drogue.

La CRIET a condamné le principal prévenu à lui payer cent-cinquante-trois millions quatre cent quatre vingt mille neuf cent trente-huit (153.493.938 FCFA) à titre de dommages-intérêts. Les différentes parties dans ce dossier disposent de 15 jours pour faire appel du verdict, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Cliquez ici pour lire la suite

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




40 colis de chanvre indien interceptés à Illara


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Commissariat frontalier d’Illara a intercepté, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

24 mois de prison requis contre 4 Nigériens pour détention illégale de (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Une caissière jugée pour retrait de 3 millions F du compte d’un défunt


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une affaire de retrait frauduleux de fonds sur le compte d’un client (…)
Lire la suite

4 voleurs arrêtés, 01 tricycle et 22 bidons d’essence retrouvés


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un réseau présumé de malfaiteurs a été démantelé au cours du week-end (…)
Lire la suite

Un Béninois assassiné à Malabo


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un Béninois a été découvert ce samedi 9 août 2025 à (…)
Lire la suite

02 motos volées saisies et deux suspects arrêtés à Godomey


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine a interpellé, jeudi 7 août, deux individus (…)
Lire la suite

Un étudiant et un vitrier arrêtés pour vol de cuivre dans les logements (…)


6 août 2025 par Marc Mensah
Un étudiant et un vitrier ont été interpellés, mardi 05 août 2025, par (…)
Lire la suite

Le chef d’un ghetto arrêté, chanvre indien et machines à sous saisis


6 août 2025 par Marc Mensah
Le commissariat de Dévè dans la commune de Dogbo a démantelé, ce (…)
Lire la suite

2 individus trafiquants de chanvre indien arrêtés à Pahou


6 août 2025 par Marc Mensah
Deux individus ont été arrêtés, lundi 04 août 2025, dans un ghetto à (…)
Lire la suite

Une femme condamnée pour vol de téléphone


29 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 29 juillet 2025, le Tribunal de première instance de première (…)
Lire la suite

Un homme comparait pour non-assistance à personne en danger


29 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un homme âgé de la trentaine environ a comparu ce mardi 28 juillet 2025 (…)
Lire la suite

Décès de l’adolescent extrait de l’immeuble effondré


28 juillet 2025 par Marc Mensah
L’apprenti maçon, retiré vivant des décombres de l’immeuble de trois (…)
Lire la suite

Un enseignant poursuivi pour avances insistantes à une adolescente


22 juillet 2025 par Marc Mensah
Un enseignant marié est poursuivi pour avoir harcelé une adolescente (…)
Lire la suite

Un policier détourne 150 millions FCFA et écope de 8 ans de prison


21 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un policier en fonction à la Direction de l’émigration et de (…)
Lire la suite

Un visionnaire envoûte et soutire près de 19 millions Fcfa à sa (…)


19 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un visionnaire de nationalité nigériane accusé d’avoir envouté sa (…)
Lire la suite

Chanvre indien et armes blanches saisis dans un ghetto


15 juillet 2025 par Marc Mensah
Un point de vente de stupéfiants a été démantelé à Gbékpanin, un (…)
Lire la suite

102 g de chanvre et 7 comprimés dopants saisis chez un repris de justice


15 juillet 2025 par Marc Mensah
Un ancien détenu a été interpellé ce mardi à 15 juillet 2025 à (…)
Lire la suite

Des vendeurs de médicaments abortifs sur TikTok arrêtés


15 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a interpellé (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires