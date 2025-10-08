135 postes ouverts pour plusieurs entreprises

Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute divers profils pour le compte de plusieurs entreprises.

135 postes sont ouverts, ce 07 octobre 2025, sur le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE). Le Programme recrute au profit de plusieurs entreprises.

Les salaires nets sont compris entre 100 000 et 250 000 FCFA.

Pour ses recrutements, le PSIE rappelle qu’aucun frais n’est exigé.

Les jeunes diplômés demandeurs d’emplois peuvent postuler, s’ils s’étaient préalablement inscrits, via le lien : https://cutt.ly/FVZDlF8

M. M.

8 octobre 2025 par ,