135 fiches de parrainage retirées à la CENA

L’opération de distribution des fiches de parrainage aux maires et aux députés de l’Assemble nationale, démarrée mardi 2 septembre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), se poursuit. A la date du vendredi 5 septembre, les statistiques affichent 135 retraits.

135 fiches retirées dont 97 pour les députés et 38 pour les maires : ce sont les chiffres concernant la distribution des formulaires de parrainage à la CENA, à la date de vendredi, dans le cadre de la présidentielle 2026. Des chiffres qui témoignent de l’implication progressive des élus dans le processus électoral.

L’opération de retrait des fiches de parrainage selon la CENA, va se poursuivre jusqu’au vendredi 12 septembre 2025, date de clôture officielle. Passé ce délai, aucun formulaire ne pourra plus être délivré, avertit l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.

Le nombre total d’élus attendus à la CENA pour le retrait de parrainage est de 186 dont 109 députés et 77 maires.

