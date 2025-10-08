132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil des ministres a validé un plan d’aménagement d’un site de réinstallation pour les maraîchers situés dans l’emprise des projets de construction du village de vacances de type « Club Med » et du parcours du golf à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

Dans le cadre des grands travaux d’aménagement touristique en cours à Avlékété, notamment la construction d’un village de vacances de type Club Med et d’un parcours de golf, le gouvernement béninois a pris une mesure d’accompagnement en faveur des maraîchers installés sur les emprises concernées. Un nouvel emplacement a été identifié au profit des maraîchers recensés sur les sites visés, pour la poursuite de leurs activités, en guise d’accompagnement. « Ainsi, ils pourront commercialiser sur place leurs produits, profitant de la proximité des complexes hôteliers de la station balnéaire qui y seront érigés », informe le Conseil des ministres.

Le nouveau site identifié sera organisé en 132 parcelles de 500 m² chacune, avec un ensemble d’aménagements structurants. Il s’agit notamment : de la préparation culturale des sols, comprenant l’abattage des arbres, le tronçonnage, l’essouchage, le gyrobroyage, le labour à la charrue à soc et le nivellement ; l’aménagement de voies de desserte de 1,5 mètre entre les blocs de parcelles. Il sera également procédé à la réalisation de puits tubés et l’installation d’un système d’irrigation pour chacune des 132 parcelles concernées ainsi que l’acquisition de motopompes au profit des maraîchers.

