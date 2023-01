Le ministère des Enseignements maternel et primaire a déployé une liste de 1301 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) dans les écoles maternelles et primaires de neuf des douze départements du Bénin. La liste de la 2è vague d’AME a été rendue publique, jeudi 12 janvier 2023.

VOICI LES INSITUTEURS ET INSTITUTRICES AME DEPLOYES

