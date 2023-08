130 présumés terroristes de 6 nationalités libérés

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a prononcé, jeudi 10 août 2023, la libération de 130 présumés terroristes originaires du Nigéria, du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin.

Interpellés entre 2019 et 2022 pour des faits de terrorisme au Nord du Bénin, 130 terroristes présumés ont été libérés jeudi 10 août 2023 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

La juridiction spéciale a prononcé, selon Bip radio, un non-lieu à l’issue de l’instruction du dossier. Les présumés terroristes libérés sont originaires du Nigéria, du Niger, du Burkina Faso, du Togo voire du Bénin, précise la même source.

M. M.

