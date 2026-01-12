130 cantines électorales sur 671 déjà à la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la réception des cantines électorales issues des législatives du 11 janvier 2026.

130 cantines sur les 671 attendues dans le cadre des élections législatives du 11 janvier sont arrivées dans l’après-midi de ce lundi 12 janvier 2025 à la Cour constitutionnelle. Elles ont été acheminées par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

La livraison s’est déroulée sous la supervision du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sossa. Il était entouré du vice-président, du secrétaire général, du directeur de cabinet et des rapporteurs adjoints.

Dès la réception, l’autorisation a été donnée pour lancer l’ouverture des plis. Les opérations ont aussitôt commencé dans les locaux apprêtés à cet effet.

Les cantines restantes sont attendues dans les prochaines heures. La Cour constitutionnelle a annoncé la proclamtion des résultats du scrutin pour le jeudi 15 janvier 2026.

M. M.

12 janvier 2026 par ,