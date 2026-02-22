130 candidats de la liste supplémentaire invités pour la visite médicale

Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de Police au titre de l’année 2025, l’administration a procédé à la convocation de 130 candidats inscrits sur la liste supplémentaire. Ces derniers sont retenus pour remplacer des candidats précédemment admissibles mais déclarés inaptes à l’issue de la visite médicale d’aptitude. Les candidats concernés sont invités à se présenter ce lundi 23 février 2026 à 07 heures précises, au centre de santé de la Police républicaine, situé à Vèdoko, à Cotonou.

Ci-dessous la liste des 130 candidats supplémentaires

