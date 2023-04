13 personnes condamnées, 3 autres relaxées

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a donné son verdict, lundi 03 avril 2023, dans le dossier falsification de documents à l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT).

Les seize (16) personnes poursuivies dans le dossier falsification de cartes grises et de permis de conduire à l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) sont fixées sur leur sort lundi 03 avril 2023.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné 10 des prévenus à 1 an de prison ferme et 1 million FCFA d’amende chacun.

Trois personnes ont écopé de 5 ans de prison dont 3 fermes et plusieurs millions FCFA d’amende.

Trois autres accusés ont bénéficié d’une relaxe pure et simple à l’issue du procès.

