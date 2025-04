13 nominations dans 4 ministères

Des nominations ont été prononcées, mercredi 9 avril 2025 en Conseil des ministres au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ; au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines ; au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance et au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.

■ Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur de cabinet

Monsieur Jacques Evrard Charles AGUIA DAHO

Directeur adjoint de cabinet

Madame Gwladys GANDAHO

Conseiller technique au suivi des Réformes et des Projets

Monsieur Folahan Médard LATOUNDJI

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Abel Serge AKOHA

Directeur national de la Culture

Monsieur Gompassounon Ahmed BIO NIGAN

Directeur du Patrimoine culturel

Monsieur Djimmy Djiffa EDAH

■ Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Directeur adjoint de cabinet

Monsieur Dine Mahma SALIOU

Directeurs départementaux ainsi qu’il suit :

– Atacora

Monsieur Elyassoum Matom P. SEFANDE

– Borgou

Monsieur Ayodélé Mispard AGANI

– Collines

Monsieur Barthélémy Vidjogni LANDEKO

– Littoral

Monsieur Roland DA HEFA

■ Au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance

Directeur général du Centre d’Assistance psychiatrique et d’Accompagnement des personnes en situation de mendicité

Monsieur Boris Fidèle Sènakpon DEGAN

■ Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Chargé de mission du préfet du Littoral

Monsieur Agossa Simon HOUNSA.

