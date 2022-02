13 nominations dans 02 ministères

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 16 février 2022 en Conseil des ministres. Il y a 13 nominations dont 6 au ministère des Infrastructures et des Transports et 7 au ministère de l’énergie.

Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées :

Au ministère des Infrastructures et des Transports

Directeur adjoint de cabinet

Madame Raphaële Perpétue KOSSOUOH épouse HOUINATO

Conseiller technique au suivi des réformes

Monsieur Nabil ABDOULAYE

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Herman Sègbé DJEDOU

Directeur général des Infrastructures de Transport

Monsieur Omonladé Hodonou Sourou Jacques AYADJI

Directeur général du Centre national d’Essais et de Recherches des Travaux publics

Monsieur Kassa Issifou SAMBIENI MOUNOU

Directeur général du Bureau Enquêtes-Accidents

Monsieur Paul Bokpè GONGO

Au ministère de l’Energie

Directeur de cabinet

Monsieur Armand S. Raoul DAKEHOUN

Directeur adjoint de cabinet

Monsieur Rufin M. Franck TIGRI

Secrétaire général du ministère

Monsieur M. Jean-Claude GBODOGBE

Conseiller technique à la Stratégie énergétique

Monsieur Edouard DAHOME

Conseiller technique à la Protection et à la Sûreté des installations sensibles

Monsieur Jean-Baptiste Siméon DOSSOU

Conseiller technique chargé du suivi et de l’évaluation des performances des projets

Monsieur Amine Bitayo KAFFO

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Herman ZIME.

16 février 2022 par