13 nominations ce mercredi en Conseil des ministres

Les membres du gouvernement ont tenu ce mardi 31 octobre 2023, une session extraordinaire du Conseil des ministres. 13 nominations ont été prononcées dans 02 ministères. Il s’agit du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Liste des nominations

Au Ministère des Affaires Etrangères

– Directeur de cabinet

Madame Inès KEREKOU

– Directeur adjoint de cabinet

Madame Agniola AHOUANMENOU

– Secrétaire général du ministère

Monsieur Franck Armel O. AFOUKOU

– Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Martinien AKO

– Directeur général des Relations extérieures

Monsieur Clauvis OGOUBIYI

– Directeur général de l’Attractivité et de la Diplomatie économiques

Monsieur Moubarack SOUMANOU

– Directeur général des Affaires consulaires et des Béninois de l’Extérieur

Madame Myrina AMOUSSOUGA

– Directeur général du Protocole d’Etat et des Conférences

Monsieur Gabin KAKPO

– Directeur des systèmes d’information

Monsieur Thierry AHOUASSOU, cumulativement avec ses fonctions actuelles

– Directeur des Affaires juridiques

Monsieur Roméo HOUNKPONOU

– Conseiller technique aux Affaires de Chancellerie

Monsieur Eusèbe AGBANGLA

– Conseiller technique Moyen Orient

Monsieur Mouhamed de MILIANO AMADOU

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

– Inspecteur général adjoint du ministère

Monsieur Aurélien Moumonyohu TAMBAMOU.

31 octobre 2023 par ,